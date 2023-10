Joana Sanz teria desistido de se divorciar de Daniel Alves; entenda

Enquanto alguns casais andam se separando e deixando os internautas de queixo caído, outros parecem estar desistindo do divórcio e pretendem continuar juntos na alegria e na tristeza. Segundo o programa espanhol TardeAR, Joana Sanz teria desistido de terminar o casamento com o jogador de futebol Daniel Alves.

No início do ano, o atleta foi acusado de estupro por uma jovem e depois de uma série de provas e investigações Daniel foi preso na Espanha. Em meio a tantas polêmicas, Joana Sanz até publicou uma carta em seu Instagram anunciando o término com o jogador de futebol.

Entretanto, ao que parece, a modelo decidiu reatar o relacionamento e não estaria pretendendo se divorciar de Daniel Alves. Além disso, o programa espanhol ainda revelou que a modelo teria retornado à residência que dividia com o atleta em Barcelona.

Vale lembrar que Daniel foi acusado de estupro por uma jovem e o crime aconteceu em uma boate. Segundo os depoimentos e as investigações, o jogador de futebol teria importunado sexualmente uma jovem e o ato criminoso aconteceu no banheiro da casa noturna.