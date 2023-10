5 perfis de drag queens no Kwai para seguir

A cultura drag não é apenas sobre a transformação visual, mas sobre identidade, já que as artistas desempenham papel fundamental na promoção da diversidade e da inclusão. Na internet, elas compartilham suas paixões, celebram as diferenças, mostram muito talento e, claro, arte – seja na música, seja na TV ou na moda. App de criação e compartilhamento de vídeos curtos, é possível encontrar diferentes perfis de drag queens no Kwai, daquelas consagradas, que já têm uma carreira sólida no showbizz, às que estão dando os primeiros passos no mundo do entretenimento.

Uma das drag queens mais famosas do País, Gloria Groove está na plataforma. Atualmente, ela é um dos maiores talentos da música pop brasileira devido ao pacote completo que entrega em suas performances: voz, talento, carisma, dança e, claro, muita “montação”. Gloria é personagem do cantor, rapper e compositor Daniel Napoleão, de 28 anos, que começou a carreira artística em 2002 no grupo Galera do Balão, nova versão da Turma do Balão Mágico. Mas estourou mesmo como Gloria Groove a partir de 2016. Em seu perfil no app, é possível ver os episódios que mostram um pouco mais dos bastidores, conceito e o espetáculo de Lady Leste, título do seu mais recente álbum.

Outra superestrela dos palcos que bomba no Kwai é a cantora gaúcha Grag Queen, que foi uma das apostas musicais do aplicativo para 2023 e já emplacou hits pop como “Fim de Tarde” e “Party Everyday” nas pistas de dança. Recentemente, ganhou fama mundial, uma vez que conquistou a audiência e uma das drag queens mais famosas do mundo, a Ru Paul, ao participar e ganhar o reality show musical “Queen of the Universe”, produzido pela equipe da drag estadunidense. Atualmente, Grag está consolidando sua carreira no Brasil ao ser a escolhida para apresentar a versão do Drag Race Brasil, que acabou de estrear na TV paga. Logo no primeiro episódio, ela já mostrou a que veio, comandando um desafio de música e relevando competência ao guiar o reality show com domínio e maestria.

Quer mais drag completíssima? Então a dica é seguir a cantora e bailarina Gumi Lakota, que costuma compartilhar o seu quadro O Corre da Drag Queen, no qual mostra sua rotina, que vai desde um dia de gravação e processo de make até os ensaios para a criação de conteúdo de dança original.

E, por falar em make, um exemplo de perfil talentosíssimo entre as drag queens no Kwai é o da Mahina Starlight, que também é cover da Gloria Groove, é um exemplo de artista que domina muito bem o assunto. Com vasta experiência como make up artist, mas também como DJ, performer e hostess, ela compartilha incríveis transformações, bem como os bastidores delas, como neste vídeo, em que mostra como fazer um sorvete gigante que usou em uma de suas montagens.

Porém, se é entretenimento para relaxar e dar umas boas risadas que você quer, o Canal Dragbox vai entregar. O perfil é comandado pela dupla Thairone Cavalcanti e Eduardo Kunst, conhecidos como as drags Tatá M. Shady e Olive Oil, que, além de falarem sobre temas da cultura drag e LGBTQIAP+, também compartilham conteúdos como receitas e esquetes engraçadíssimas, como esta, sobre quando você liga a televisão e só aparece tragédia.