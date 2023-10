Ingrid Martins e Luisa Stefani vão às oitavas em Pequim; Alcaraz fará semi com Sinner

Luisa Stefani e Ingrid Martins aumentaram o número de representantes do Brasil nas oitavas de final das duplas do WTA 1000 de Pequim. Após a classificação de Bia Haddad e sua companheira russa Veronika Kudermetova, a dupla 100% brasileira também avançou nesta segunda-feira, ao bater a belarussa Yana Sizikova e a taiwanesa Latisha Chan por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 10/4, em 1 hora e 28 minutos de duelo.

"Ótima vitória. Primeiro set muito bom, no segundo elas melhoraram e acabou escapando do nosso controle. No match tie-break começamos firme, com bastante energia. Em alguns pontos que estavam mais para elas, conseguimos forçar para que cometessem mais erros. Terminamos bem e felizes de passar para a próxima rodada", afirmou Stefani.

Na próxima fase, as adversárias das brasileiras serão as norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff, cabeças de chave número 2 do torneio chinês. As tenistas dos Estados Unidos não precisaram jogar a primeira rodada justamente por causa do bom ranqueamento que ostentam na classificação como duplistas.

O WTA 1000 de Pequim é o primeiro torneio que Stefani e Martins estão disputando juntas. A parceria promissora pode render mais frutos na China, pois as duas continuarão jogando lado a lado no WTA 500 de Zhengzou, com início marcado para o dia 9 de setembro, logo após o fim da disputa na capital chinesa.

ALCARAZ FAZ SEMIFINAL COM SINNER

No torneio masculino de Pequim, de nível ATP 500, o vice-líder do ranking Carlos Alcaraz avançou à semifinal ao bater o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. "Vencer um jogador como Caspar em sets diretos é muito positivo. Significa que você está jogando bem. Foi bastante difícil, tivemos bons ralis no começo da partida, estou feliz com o meu nível. Fui capaz de encontrar soluções", disse o espanhol.

O adversário de Alcaraz na semifinal será o italiano Jannik Sinner, que bateu o búlgaro Grigor Dimitrov com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2. O outro duelo da semifinal será entre o russo Alexander Zverev, algoz do chileno Nicolas Jarry nas quartas, e o russo Daniil Medvedev, responsável por eliminar o francês Ugo Umbert.