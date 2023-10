Completando um mês de internação, Mingau está sem sedação

Nesta segunda-feira, dia 2, a assessoria do hospital em que Mingau está internado divulgou novo boletim médico em que revela que o baixista do Ultraje A Rigor está sem sedação. O artista está internado há um mês por conta de um tiro que levou na cabeça.

O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D?Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral [Mingau] segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. O paciente está sem sedação. Para auxílio na ventilação respiratória, foi iniciado revezamento de uso de cateter de alto fluxo acoplado a traqueostomia e bipap [compressor que funciona imitando a respiração padrão do paciente]. O paciente vem recebendo suporte fisioterapêutico e o quadro clínico é considerado estável.

Mesmo com o estado de saúde estável, Mingau segue internado sem previsão de receber alta da UTI, unidade de terapia intensiva. De acordo com as investigações, dois suspeitos da agressão ao baixista estão foragidos e outros três estão presos, os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia do Rio de Janeiro.