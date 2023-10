Ten Hag prevê retorno de Antony em duelo entre United e Galatasaray na Liga dos Campeões

Sem jogar há um mês, em razão das acusações de violência doméstica das quais é alvo, o atacante Antony pode voltar a campo pelo Manchester United nesta terça-feira, durante o compromisso contra o Galatasaray marcado para as 16 horas de Brasília, no Old Trafford, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. De acordo com o técnico Erik Ten Hag, o brasileiro fez, no domingo, seu primeiro treino após o afastamento e pode ser a novidade da equipe inglesa diante do time turco.

"Antony será levado em consideração. Ontem, participou do primeiro treinamento com o restante do elenco. Ainda vamos tomar uma decisão, mas ele será levado em consideração, sim", disse o treinador em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "A principal novidade do time é essa, que Antony pode fazer o seu retorno", completou.

O Manchester United anunciou a reintegração do atacante ao elenco na última sexta-feira. Na ocasião, o clube disse que o jogador tem cooperado com as investigações tanto no Brasil quanto no Reino Unido e garantiu que ele continuará à disposição até o surgimento de novas informações sobre a investigação.

Segundo os jornais britânicos The Times e The Telegraph, Antony retornou à Inglaterra na quarta-feira, dia 21, se apresentou à polícia de Manchester e entregou o próprio celular às autoridades. Ele estava no Brasil desde o início de setembro, quando chegou a ser convocado por Fernando Diniz para os primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa, contra Bolívia, em Belém, e Peru, na capital Lima, mas foi cortado da lista.

O jogador ficou cerca de três semanas afastado das atividades no Manchester United após as acusações de agressão contra a ex-namorada Gabriela Cavallin ganharem repercussão no país. Ele também foi acusado por outras duas mulheres, a bancária Ingrid Lana e a estudante Rayssa de Freitas, mas nenhuma das duas levou o caso à Justiça.

A denúncia de Gabriela veio à tona em junho, após a influenciadora registrar um boletim de ocorrência (B.O.) na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo. Na época, Gabriela Cavallin pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. De acordo com o B.O., Antony teria lhe jogado água, chutado, puxado o cabelo e lhe dado uma cabeçada, além de segurá-la pelos braços e jogá-la na cama.

Gabriela também levou o caso à polícia de Manchester. No inquérito que está sendo investigado na Inglaterra, a influenciadora digital expôs imagens do que seria a última agressão cometida pelo jogador, que a teria deixado com uma lesão na mão direita, com os ossos dos dedos expostos. Antony nega todas as acusações.