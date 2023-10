Sesc Santo André recebe espetáculos de teatro exaltando a riqueza das artes cênicas

No mês de outubro, o Sesc Santo André será palco de três espetáculos teatrais que exploram a potência que as artes cênicas carregam. Cada uma dessas produções oferece uma visão diferente e perspicaz da rica malha cultural do Brasil.

Arigós - Bandeira, espinha-de-peixe, cara-de-gato, que ocupa o teatro no dia 6, nos leva em uma viagem pela vida dos nordestinos atraídos para a Amazônia ao longo da as campanhas de extração de látex. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram iludidos, apelidados de "soldados da borracha" e abandonados nos seringais em condições trágicas. O espetáculo retrata o deslocamento, o confronto e a adaptação dessas pessoas, que hoje são parte integrante das florestas e comunidades ribeirinhas. Textos da obra inacabada de Euclides da Cunha sobre a Amazônia, como Judas Asvherus, são incorporados na performance.

Em seguida, no sábado, dia 7, é a vez de Memórias da Rabeca, um espetáculo-solo contemporâneo que revela memórias guardadas por sete rabecas, trazendo à luz histórias e personagens que permaneceram à margem da sociedade, da mídia e da justiça brasileira. O espetáculo é o resultado de uma intensa pesquisa artística que inclui o intercâmbio com rabequeiros de diversas culturas brasileiras, uma pesquisa histórica sobre rabequeiros que marcaram a música e a poesia no Brasil, e estudos de campo contínuos sobre esses músicos no nordeste brasileiro (Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte).

No final de semana seguinte, 13 e 14, Mãos Trêmulas narra a história de uma mulher e um homem com cerca de oitenta anos, que perderam todos os seus entes queridos. Em um mundo onde suas referências já não existem, eles têm apenas um ao outro, experimentando relações afetivas e amorosas, muitas vezes conflituosas. Ao explorar suas memórias íntimas, o espetáculo revela um contexto social que aponta diversas formas de violência infligidas aos corpos envelhecidos por uma sociedade baseada na lógica hegemônica da eficiência e desempenho. A história gira em torno de uma costureira que trabalhava com produções teatrais e um ajudante de cozinha, ambos perderam seus empregos devido às mãos trêmulas, levando-os a uma jornada inesperada.

Os espetáculos acontecem às sextas e sábados, às 20h e 19h, respectivamente, e serão oportunidades para vivenciar capítulos das memórias dos seringueiros e das clássicas obras de Euclides da Cunha, conhecer histórias de pessoas às margens da sociedade através do som das rabecas, e repensar o envelhecimento de forma humanizada e gentil.

Programação:

Arigós - Bandeira, espinha-de-peixe, cara-de-gato

com Cia Mundu Rodá

Dia 6/10, sexta, às 20h

Teatro

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Memórias da Rabeca

com Cia Mundu Rodá

Dia 7/10, sábado, às 19h

Teatro

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Mãos Trêmulas

com Cleide Queiroz e Plínio Soares e direção de Victor Novoa

Dia 13/10, sexta, às 20h

Dia 14/10, sábado, às 19h

Teatro

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$40,00 / R$20,00 / R$12,00”

