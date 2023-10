Por falha, Diadema cancela eleição ao Conselho Tutelar

Por falha técnica a eleição para o Conselho Tutelar de Diadema, que ocorreria ontem, foi adiada. Os eleitores conseguiam votar em todos os concorrentes e não apenas escolher um nome, uma vez que a cidade irá eleger 15 conselheiros. Uma nova data será designada para o novo pleito.

Por nota, o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) informou que “o adiamento do processo de escolha dos conselheiros tutelares em virtude da possibilidade de votação no número total de vagas. A nova data do processo de escolha ainda será definida e divulgada. Pedimos desculpas à população diademense que estava disposta em participar desse processo. Aos candidatos que estavam participando do processo, o CMDCA comunicará os novos prazos de campanha”, diz a nota oficial da entidade.

O texto foi divulgado pelo município que, aproveitou para se isentar de culpa. “Vale ressaltar que a Prefeitura Municipal de Diadema ofereceu todas as condições necessárias para a realização do pleito”, complementa a nota. Diadema foi uma das cidades que requisitaram urnas eletrônicas à Justiça Eleitoral para o pleito.

Para as 15 vagas destinadas ao Conselho Tutelar de Diadema foram inscritos 66 candidatos, mas apenas 56 fizeram a prova preliminar e 24 foram aprovados para seguirem na disputa, que deveria ter ocorrido em 25 escolas municipais.

As eleições foram realizadas em todo o País. No Grande ABC serão escolhidos 80 conselheiros, que atuarão pelos próximos três anos (2024 a 2027) na garantia e promoção de direitos das crianças e adolescentes nos municípios.

No total, 206 candidatos participaram da disputa, sendo eleitos, além dos titulares, mais 80 suplentes para os cargos. Os representantes devem assumir a função entre a primeira e a segunda semana de janeiro do próximo ano.

Os representantes escolhidos irão atuar nos 15 Conselhos Tutelares localizados na região. Esses órgãos são permanentes e autônomos e sua principal função é zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes.

A atuação dos conselheiros está ligada diretamente ao recebimento de denúncias e ações de fiscalização. Eles recebem queixas de situações de violência, negligências, maus-tratos, exploração sexual, entre outros.

Na região, os salários dos conselheiros tutelares variam de R$ 2.500 (em Ribeirão Pires) até R$ 7.372,20 (em Santo André). O trabalho é dividido em turnos e cada um dos representantes deve cumprir, em média, 40 horas semanais, com esquemas de plantão.