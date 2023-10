Idosa de 84 anos morre após ser agredida em assalto

Uma idosa de 84 anos morreu após ser agredida em um assalto à sua residência, na Rua Adelina Salvatore Bassoli, em São Bernardo. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (1°) e foi registrado por meio de câmeras de segurança do entorno, que mostram o grupo de assaltantes invadindo o local. A Polícia Civil investiga o caso, e as imagens de videomonitoramento já estão sendo analisadas.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares chegaram ao local e foram recebidos pelas vítimas, que informaram que foram agredidas pelo grupo, que exigia quantias financeiras. Além da idosa, outras três pessoas estavam no local, sendo seu marido e duas filhas do casal.

O idoso relatou estar dormindo quando ouviu um barulho do lado de fora da casa, porém, alguns instantes depois, sentiu uma mão sobre o seu corpo, que seria de um dos assaltantes, que usava uma máscara de caveira e estava armado. O morador tentou reagir chutando o criminoso, que passou a dar coronhadas na vítima. Segundo o relato, outros três assaltantes entraram na casa e passaram a agredir sua esposa e filhas.

Após o crime, agentes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimar a idosa, que se encontrava desacordada no quarto após as agressões, mas a vítima já estava morta. O idoso e as duas filhas do casal foram encaminhados para o Hospital de Urgência, onde permanecem em internação.

Em um vídeo de câmeras de segurança do entorno da casa, é possível ver o momento que o grupo invade o local. A ação dura cerca de uma hora e um dos assaltantes sai segurando uma sacola.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, a Polícia Civil investiga o assalto. “Imagens de videomonitoramento já estão sendo analisadas para identificar e prender os autores”. O caso foi registrado como latrocínio no 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo.