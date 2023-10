Internautas se derretem por Giovana Cordeiro como Barbie em Batalha de Lip Sync: Espetacular

Arrasaram demais! Monique Alfradique e Giovana Cordeiro foram as convidadas da mais recente Batalha de Lip Sync e entregaram tudo que prometeram no último domingo, dia 1°.

Sem medo de mostrarem muito carisma e talento, as duas atrizes homenagearam artistas internacionais e nacionais. Por exemplo, a interprete de Elas Por Elas elegeu uma das apresentações mais icônicas de Dua Lipa e arrasou ao dublar Beijinho no Ombro de Valesca Popozuda na sequência.

Porém, quem levou a melhor da noite foi a atriz da Fuzuê. Com muito samba no pé, Giovanna reviveu uma famosa agremiação do Rio de Janeiro e ganhou o coração do público.

Mas a apresentação que realmente a transformou na vitoriosa foi quando ela usou um vestido rodado, rosa e quadriculado e deu vida a famosa boneca Barbie. Com direto a coreografia engessada, imitando uma boneca, a atriz misturou a icônica música Barbie Girl da banda Aqua com Sou a Barbie Girl da Kelly Key.

E é claro que ela foi muito elogiada nas redes sociais, né? Os internautas se derreteram pela atriz e não pouparam elogios.

Monique arrebentou. Foi espetacular o que ela fez, mas a Barbie foi f**a demais!

Merecidíssimo! A apresentação da Giovana foi bem mais legal e criativa.

Giovana Cordeiro espetacular dublando Barbie Girl no Batalha de Lip Sync. Que linda!

Adorei que a Giovana Cordeiro fez Barbie e no final juntou com a música da Kelly Key.