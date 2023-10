Empate pode garantir acesso do São Bernardo à Série B

O empate entre São José e Operário na tarde de ontem manteve o São Bernardo FC isolado na segunda posição go Grupo B da Série C, com sete pontos. O Tigre continua precisando de uma vitória para conseguir o acesso à Série B, mas agora um empate pode ser suficiente para o feito inédito na história do clube.

O Bernô enfenta o Operário em Ponta Grossa no domingo às 16h, mesmo horário em que o São José visita o já classificado Brusque. Caso o time gaúcho não vença por mais de dois gols de diferença, o São Bernardo pode se contentar com o empate diante dos paranaenses.

O primeiro critério de desempate é o número de vitórias e este cenário deixaria as duas equipes empatadas neste quesito. O segundo critério é o saldo de gols. Hoje, o Tigre tem um gol de saldo, enquanto o São José tem menos dois. Uma vitória por três gols de diferença fará com que os gaúchos igualem o saldo do São Bernardo, mas podem superar a equipe são-bernardense em gols marcados, terceiro critério de desempate. O Bernô tem seis gols pró nesta segunda fase, contra cinco do São José.

Fato que pode deixar os torcedores do Tigre otimistas é que a equipe foi a quarta que mais empatou na primeira fase do campeonato. Ao todo, foram oito empates ao longo das 19 rodadas, sendo seis consecutivos e cinco fora de casa.

Se não quiser depender do resultado do jogo entre São José e Brusque, o São Bernardo precisará vencer o Operário. Uma derrota, por outro lado, eliminaria qualquer chance de acesso. <EM>