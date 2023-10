Partidos lançam manifesto progessista em Sto. André

As coligações Psol/Rede Sustentabilidade e PT/PCdoB/PV lançaram no sábado um manifesto de unidade que aponta alternativas progressistas para Santo André nas eleições municipais do próximo ano.

O primeiro evento do movimento, que vem se articulando em busca de uma unidade nas próximas eleições há meses, ocorreu no plenário da Câmara.

“O documento destaca a história progressista de Santo André, uma cidade com visão de futuro e um profundo compromisso com a inclusão social. Santo André precisa reverter suas prioridades para voltar a ser uma cidade real para sua população, como expresso neste manifesto”, escreveu o vereador Wagner Lima (PT) em suas redes sociais,

O lannçamento do movimento contou com presenças de figuras importantes do campo progressista andreense, como a ex-vereadora Bete Siraque (PT), possível candidata a prefeita no que ano que vem.

Levantamento do Diário/Paraná Pesquisas publicado na edição de 12 de setembro constatou que, em um dos cenários possíveis, Bete lidera a corrida pelo Paço, com 23,5% das intenções de voto. A pesquisa, no entanto, não considerou o nome de sucessão do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB), que ainda não definiu quem será.