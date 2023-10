Grande ABC tem oferta de 594 vagas de emprego

Nos centros públicos de emprego e renda do Grande ABC estão disponíveis 594 vagas de emprego nesta semana. Há postos para vários níveis de escolaridade, incluindo para PCDs (Pessoas com Necessidades Especiais), além de estagiários.



São Caetano, com 250, é a cidade com maior número de vagas em aberto. Em segundo está Mauá, com 165. Diadema tem 65, Ribeirão Pires (61) e Santo André 53. As demais não informaram as suas disponibilidades.



Em São Caetano, os interessados devem acessar o Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), visualizar as ofertas e realizar o cadastro. Os destaques são as 20 colocações para controlador de acesso e as 30 para balconistas.



No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá, entre as diversas funções disponíveis estão: encarregado de limpeza, estágio em arquitetura, montador de máquinas industriais, motorista de caminhão, operador de empilhadeira e operador de telemarketing.



Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz.



Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) atua nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro.



Em Santo André, se destacam as 39 vagas para auxiliar de limpeza. Os interessados nesta e em outras oportunidades de emprego, devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial é necessário acessar o https://web.santoandre.sp.gov.br/ e agendar.



Em Diadema, além das vagas disponíveis, há ainda a convocação de 600 pessoas cadastradas no Emprega Diadema para concorrer a mais de 200 vagas em empresas de diversos setores, incluindo uma grande rede varejista que está abrindo nova unidade na cidade.