Aposentado que permanece na ativa mantém direitos trabalhistas

A fila de brasileiros endividados acima de 60 anos, grande parte aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), cresceu nos últimos anos. Segundo estudo realizado pelo Serasa, entre maio de 2019 e maio de 2023, a inadimplência entre idosos subiu 32,7%, praticamente o triplo da média de inadimplência nacional, que teve alta de 13,4% no período.

Hoje são 12,7 milhões de pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso, 3 milhões a mais que em 2019. O aumento dos planos de saúde e também dos medicamentos nesse período só piora a situação porque aperta ainda mais o orçamento. Nesse cenário muitos aposentados são obrigados a retornar ao mercado de trabalho.



Segundo os especialistas, o empregado que se aposenta não é obrigado a sair da empresa. O único caso em que o trabalhador é impedido de voltar ao trabalho é no caso na aposentadoria por invalidez. Isso porque ela é concedida para aqueles que não têm condições de continuar suas atividades, em razão de tipo de lesão ou enfermidade. “Agora, caso o empregado que se aposentou decida pedir demissão e aproveitar a sua aposentadoria para descansar, ele tem de receber as mesmas verbas rescisórias de outros trabalhadores: saldo de salário, horas extras, férias proporcionais e 13º salário proporcional. A única diferença é que o trabalhador que já se aposentou poderá sacar os valores existentes na conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)”, observa o advogado Ruslan Stuchi.



O especialista destaca que o simples fato de se aposentar em nada muda o contrato de trabalho. Os direitos do trabalhador que se aposenta são os mesmos dos demais trabalhadores não aposentados, sem prejuízos, inclusive, em relação ao pagamento de sua aposentadoria, que será mantida no valor integral. “O empregado não é obrigado a comunicar que se aposentou ao seu empregador (exceto se for empresa pública). Contudo, há empregados que trabalham em empresa cujas normas coletivas da categoria estabelecem o que se chama de estabilidade pré-aposentadoria, que impede a dispensa do trabalhador em períodos estabelecidos entre 12 a 24 meses antes da aposentadoria”, ressalta o advogado.

ATUAL LEGISLAÇÃO APRESENTA INJUSTIÇA, DIZ ESPECIALISTA