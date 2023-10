Câmara de Diadema inaugura na quarta-feira Escola do Legislativo

A Câmara de Diadema inicia os trabalhos da Escola do Legislativo na quarta-feira. O projeto prevê capacitar servidores a respeito da rotina legislativa, bem como promover cursos que permitam melhoria na capacidade de fiscalização, tanto da Câmara quanto da Prefeitura.



O programa será coordenado por Marcilene dos Santos Andrade, funcionária de carreira da Câmara de Diadema, e o evento de quarta contará com palestra de Yuri Ramon de Araújo, presidente em exercício da Associação Nacional dos Procuradores Legislativos Municipais; Nilma de Castro Abe, presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB paulista; e Renato Moreira Figueiredo, presidente da subsecção de Diadema da OAB.



“Quanto mais informação o cidadão tiver à disposição, melhor ele saberá fiscalizar o prefeito, o vereador, a autoridade. Pouca gente sabe o que é o Orçamento, acha que o prefeito define tudo na canetada. E essa falta de entendimento faz com que a população não saiba como são definidos e para onde vão os recursos públicos. Então a Escola do Legislativo vem para suprir essa necessidade”, comentou o presidente da Câmara de Diadema, Orlando Vitoriano (PT).



Inicialmente, segundo Vitoriano, a Escola do Legislativo ficará restrita aos servidores da Casa – inclusive terceirizados e estagiários. Porém, conforme o petista, o planejamento é expandir para a sociedade civil organizada. “Hoje há um distanciamento entre o cidadão e o Legislativo. Queremos tentar tirar a visão que o vereador só discute algo de interesse próprio, porque isso não é a verdade. A população precisa se sentir acolhida pelo Poder Legislativo. Aqui é a Casa de Leis, casa do povo, que impulsiona o trabalho do Executivo. Queremos fomentar que o cidadão tenha capacidade de propor boas políticas públicas, não reclamar por reclamar apenas.”



Algumas parcerias para fomentar a Escola do Legislativo já foram construídas, como a com o Procon de Diadema. O planejamento é também expandir as alianças para dar robustez à Escola do Legislativo no futuro.



São oito eixos de programas estabelecidos, que vão desde a capacitação profissional, passando por formação de agente político e incluindo intercâmbio com outras Câmaras.