Testamos: Lenovo Thinkplus Xt80 fornece 40 horas de muito som por R$ 52

Diversos fones de ouvido específicos para a prática de exercícios físicos estão disponíveis no mercado. Entretanto, não são todos que funcionam em modalidades mais intensas ou que têm um bom custo-benefício. Mas o 33Giga encontrou um fone sem fio que entregou muito bem o que promete, por um bom preço – o Lenovo Thinkplus Xt80. Com bateria duradoura, resistência à prova d’água e cancelamento de ruído, o modelo foi um grande achado.

Ao contrário de outros modelos, o Thinkplus Xt80 foi desenvolvido como um headphone para esportes. Uma das coisas que o diferencia dos demais neste aspecto é o formato confortável, que não sai dos ouvidos ao realizar exercícios de alta intensidade. Além disso, o fone é ajustável, podendo mexer nas hastes ou trocar as borrachinhas – que estão disponíveis em três tamanhos diferentes.

A bateria do dispositivo é um grande ponto positivo. Os fones totalmente carregados mais a carga extra da caixinha garantem até 40 horas de músicas. Durante o teste, a reportagem conseguiu ficar duas semanas inteiras utilizando o aparelho por duas horas a cada dia e, no fim, a case ainda tinha 45% de reprodução.

Uma questão que pode incomodar alguns é o tamanho da caixinha dos fones. Esta é um pouco maior do que as de outros modelos. Porém, garante uma boa recarga, ainda é compacta e tem mostradores em LED que apontam a bateria disponível na case.

O fone de ouvido também é muito fácil de conectar. Basta tirar os plugues da caixa, apertar o botão grande na lateral e conectar ao smartphone. O modelo pareou rapidamente com o celular, sem nenhum problema.

Raio-x do Lenovo Thinkplus Xt80

Tecnologia de conexão: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Faixa de comunicação: =10 metros (sem obstáculos)

=10 metros (sem obstáculos) Tempo de carregamento do fone de ouvido: cerca de 1,5 hora

cerca de 1,5 hora Vida útil da bateria: cerca de 6 horas (tempo de exibição)

cerca de 6 horas (tempo de exibição) Bateria do fone e da caixa: 55 mAh e 500 mAh, respectivamente

55 mAh e 500 mAh, respectivamente Classificação de impermeabilidade: IPX5

IPX5 Pontos positivos: Cancelamento de ruído, bateria duradoura e resistência à água

Cancelamento de ruído, bateria duradoura e resistência à água Pontos negativos: Tamanho da case, sem possibilidade de alterar os botões e necessidade de se adaptar aos comandos

Tamanho da case, sem possibilidade de alterar os botões e necessidade de se adaptar aos comandos Site da marca: www.lenovo.com

www.lenovo.com Loja oficial: aqui

aqui Preço: de R$ 220 por R$ 52

Além disso, o Thinkplus Xt80 não conta com um aplicativo próprio – o que pode ser ótimo para uns e ruim para outros. Por um lado, não é necessário baixar outro app só para esse dispositivo. Entretanto, não é possível alterar os comandos pré-determinados no headphone.

As predefinições disponíveis no aparelho são: clicar uma vez no botão grande faz com que a música pare; ao apertar duas vezes o esquerdo, a música avança; no direito, a música recomeça ou volta para a anterior. Pode confundir num primeiro momento, já que normalmente o lado direito é para pular a música, mas depois se torna mais intuitivo.

O headphone ainda tem botões nos dois lados de aumentar e diminuir o volume, que ajudam bastante caso o celular esteja longe. O som do fone é muito bom com graves e agudos bem acentuados, e o cancelamento de ruído funciona muito bem, isolando completamente a pessoa do ambiente.

Outro ponto interessante é a certificação IPX5 à prova d’água. Apesar de não ter utilizado o modelo na chuva, o dispositivo respondeu bem ao suor, sem desgrudar dos ouvidos ou ter problemas sonoros.

No geral, o Lenovo Thinkplus Xt80 é um bom fone de ouvido sem fio, com longa bateria, cancelamento de ruído e fácil de usar. O modelo se destaca entre os earbuds específicos para a prática esportiva, ainda mais pelo preço de R$ 52.