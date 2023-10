Charge - 2 de outubro de 2023

A construção do BRT-ABC. que ligará a região à Capital por meio de ônibus de alta velocidade, avançou para a instalação das estações, etapa iniciada pela parada do Shopping Metrópole, na região central de São Bernardo. A estrutura está com 85% das obras concluídas e deverá ser entregue oficialmente em 40 dias.

Conforme o porta-voz e coordenador do projeto, Flamínio Fichmann, faltam alguns detalhes para a conclusão dessa estação, que servirá como modelo para as outras. “Adiantamos bastante o processo. Esse ponto é muito importante, pois é um típico projeto BRT e será utilizado como teste para as outras estações”, comentou o porta-voz do projeto.