Dybala dá duas assistências e Roma volta a vencer no Campeonato Italiano

A Roma reencontrou a vitória no Campeonato Italiano neste domingo. Em um início de temporada irregular, o time do técnico José Mourinho bateu o Frosinone por 2 a 0 no estádio Olímpico de Roma, na capital da Itália, pela 7ª rodada da competição. Lukaku abriu o placar no primeiro tempo e Lorenzo Pellegrini ampliou na reta final da partida, as duas com assistências de Dybala.

O placar leva a Roma para a 12ª colocação, com oito pontos - são duas vitórias, dois empates e três derrotas nos sete primeiros jogos do time de Mourinho. Duas posições acima, o Frosinone conhece o seu segundo revés na competição e se mantém com nove.

Pressionada pelos últimos resultados, a Roma conseguiu abrir o placar no Olímpico já aos 21 minutos. Paulo Dybala achou um lindo passe para Romelu Lukaku, que encontrou espaço e bateu com força no canto direito do goleiro Turati. O árbitro de vídeo (VAR) passou quase dois minutos checando o lance em possível impedimento, mas validou o gol.

Em tarde inspirada na Itália, Dybala deu sua segunda assistência na partida aos 38 minutos do segundo tempo. O argentino cobrou uma falta pela esquerda e a bola cruzou toda a grande área do Frosinone. O goleiro errou na saída de bola e Pellegrini apareceu no segundo pau para completar de perna direita para o fundo das redes.