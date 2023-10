Campanha do Agasalho em Santo André termina com recorde de arrecadação

A Campanha do Agasalho 2023 ‘Doar é um ato de amor’, promovida pelo Núcleo de Inovação Social da Prefeitura de Santo André, terminou com arrecadação recorde de 247 mil itens, 17 mil a mais do que na ação de 2022. Com aproximadamente 50 mil pessoas aquecidas em situação de vulnerabilidade na cidade, a mobolização iniciou em maior.

Segundo a organização, o repasse de cobertores, peças de roupas e demais itens ocorreu graças às doações realizadas tanto em eventos promovidos pela prefeitura, quanto nas quatro Lojas Solidárias dos shopping centers da cidade e em quase 300 pontos de arrecadação.

“Agradeço o apoio e a confiança de todos os andreenses e parceiros em mais uma das nossas ações sociais que mais uma vez foi um sucesso, superando o recorde do ano passado”, exaltou a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

As contribuições solidárias para o período mais frio do ano foram direcionadas as mais de 122 entidades cadastradas no Fundo Social de Solidariedade andreense. Com os resultados deste anos somados as três últimas edições da Campanha do Agasalho, são quase 600 mil itens arrecadados e doados – sendo 210 mil em 2021, 230 mil em 2022 e estes 247 mil em 2023.

De acordo com o Fundo, as Lojas Solidárias seguem recebendo doações nos shoppings ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho, devido a demanda humanitária latente para todo o ano.