U2 na arena esférica gigante: Qual foi o impacto? Como a crítica e o público avaliaram o show

Em um espetáculo de luz e som, a cidade de Las Vegas (EUA), já famosa por sua vibrante vida noturna e shows deslumbrantes, acaba de receber uma adição de peso. A inauguração da The Sphere, a "Esfera Gigante de Las Vegas", está causando grande repercussão entre fãs e críticos internacionais. A nova arena, que promete "revolucionar a experiência de shows ao vivo", como afirma a Billboard, foi inaugurada com uma apresentação memorável da banda U2, e as reações não poderiam ser mais positivas.

Os fãs que tiveram a oportunidade de participar do evento inaugural expressam sua admiração e surpresa nas redes sociais. Um fã declarou: "Nunca vi nada parecido", enquanto outro destacou os efeitos visuais 3D "impressionantes" que a arena oferece.

Um usuário do TikTok descreveu a experiência como "nothing but magical", algo como "nada além de mágico", em tradução livre. Comentário duplamente reforçado por outro participante do show, que compartilhou trechos da apresentação em uma postagem do Instagram. "Pura mágica", disse.

A crítica internacional também se rendeu ao espetáculo e ao impacto que a The Sphere promete ter no mundo do entretenimento ao vivo. The Verge destacou a estrutura da arena, coberta por mais de um milhão de LEDs, proporcionando uma experiência visual inigualável. A DW e a Euronews também ressaltaram a avançada tecnologia e o substancial investimento na construção da arena, que custou US$ 2,3 bilhões (aproximadamente R$ 11,6 bilhões).

A perspectiva da Billboard sobre a The Sphere é igualmente positiva. A publicação enfatiza o tamanho colossal da arena, que é grande o suficiente para acomodar a Estátua da Liberdade, tornando-a a maior estrutura esférica do mundo. A capacidade de acomodar 20 mil pessoas e a realização de 25 shows do U2 são destacadas, reforçando a crença de que a The Sphere mudará para sempre o entretenimento ao vivo. Com 111 metros de altura e 157 metros de largura, a crítica aponta o The Sphere como um novo marco em Las Vegas, atraindo fãs e artistas de todo o mundo.