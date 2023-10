Pronta para desfilar no Paris Fashion Week, Larissa Manoela fala sobre liberdade após romper com os pais

Larissa Manoela tinha uma parceria com os pais para gerenciar sua carreira e fortuna. Porém, as coisas começaram a desandar e a atriz decidiu colocar um ponto final na sociedade. Agora, mais livre, ela pode tomar as próprias decisões e escolher quais trabalhos ela deseja fazer.

Um deles é desfilar na Paris Fashion Week neste domingo, dia 1°! A musa é uma das convidadas da L'Oréal e se junta com Taís Araujo para o evento que acontece em Paris, na França, bem na frente da Torre Eiffell. E é claro que, em um momento tão importante, ela não podia deixar de falar sobre a liberdade que está sentindo, né?

Ao O Globo, Larissa confessou que está em um momento de muita maturidade e ainda está aprendendo a forma correta para lidar com toda a fama, dinheiro e carreira:

- Esse momento me trouxe muita maturidade, mais responsabilidade do que eu já tinha e um olhar mais atento, direto. Muito daquilo que sempre almejei: minha liberdade, meu lugar, minha escolha.

Empoderada, e por isso é um dos nomes do desfile que tem a mesma temática, a atriz contou que está gerenciando a própria carreira e tomou a frente de suas empresas.

E você deve ter visto a polêmica propaganda que Larissa fez e que ironizou a briga pública com os pais, né? Ao ser questionada qual foi o motivo de aceitar, ela disse:

- Preciso continuar, seguir em frente, e entender até que ponto a minha história pode ser significativa para uma campanha. Preciso equacionar de uma maneira que me traga conforto. A galera achou ousado, mas foi interessante.