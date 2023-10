Bruninho admite erros da seleção masculina de vôlei, mas destaca: 'A vitória nos dá moral'

Um dos destaques da vitória da seleção brasileira masculina de vôlei sobre a República Checa por 3 sets a 2, o levantador Bruninho admitiu que a equipe sofreu com erros, mas destacou a importância de ter vencido um jogo cheio de emoções do início ao fim. O Brasil chegou a defender um match point do rival antes de confirmar dois pontos importantíssimos na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Cada ponto foi como um gol. Uma vitória como essa dá moral para a sequência da competição. A gente não pode cometer erros, demos muitos pontos em erros para eles. A gente vai precisar melhorar nesse quesito para continuar firme na busca dos objetivos", disse Bruninho.

O armador também falou sobre a importância de Darlan para a equipe. O camisa 28 foi o maior pontuador do Brasil, com 23, e foi essencial na "virada de chave" dentro da partida, tanto que teve o seu nome ovacionado pelos torcedores presentes no ginásio do Maracanãzinho neste domingo.

"Ele tem essa energia importantíssima para a gente. Ele tem uma bola diferente do Alan, com mais altura e força. Senti ele quente no terceiro set e foi fundamental para a gente hoje", afirmou.

Darlan entrou ainda no primeiro set, no lugar do irmão Alan e acabou liderando a seleção brasileira ao seu segundo triunfo no Pré-Olímpico. O primeiro veio sobre o Catar por 3 a 0. "Temos uma parceria muito forte, mas a equipe como um todo fez uma boa partida. É essencial termos essa troca. Um coletivo forte é primordial para esse tipo de competição", disse Alan.

O Brasil volta à quadra na próxima terça-feira, no Maracanãzinho, às 20h30, quando enfrenta a Alemanha. A seleção brasileira soma cinco pontos, na liderança do Pré-Olímpico.