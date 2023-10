Internautas reagem à correção de Sandy em fala de Lucas Lima sobre divórcio: Desconfortável e com ranço

Sandy surpreendeu os fãs com o seu comportamento no Altas Horas, da TV Globo, do último sábado, dia 30. Isso porque a cantora e o ex-marido, Lucas Lima, explicaram em detalhes o fim do casamento, e internautas repercutiram o momento nas redes sociais por acharem que ela interrompeu o músico de uma forma ríspida.

- Sei lá, não precisa dar número, mas faz um tempinho. E a gente queria que as pessoas soubessem que não foi nada impulsivo, a gente não sai comunicando na hora que tomamos essa decisão e isso só atrapalha... é uma decisão amadurecida, explicou ela no programa com Serginho Groisman.

Assim, depois de Lucas levar um corte da filha de Xororó quando falava abertamente sobre há quanto tempo os dois haviam tomado a decisão de se separarem, o público foi diretamente para a web comentar a cena, o que gerou estranhamento da atitude da cantora por muita gente nas redes sociais.

Lucas está meio cão arrependido, querendo pagar de fofo, mas nitidamente confortável com o término. Já Sandy está tentando ser forte, desconfortável, com ranço, e parecendo bem contrariada com alguma coisa que aconteceu, comentou um fã.

Em mais de 20 anos que acompanho a carreira da Sandy, nunca vi ela agir assim (fora quando a mídia pegava no pé dela) e digo mais, provavelmente só aceitou fazer isso em prol da boa convivência e no futuro do filho. Para mim, ela tava muito estranha, disparou outro internauta.

Vai dar um abraço e desejar feliz Natal para o seu primo, brincou outro, ao publicar uma foto em que parece desconfortável com o abraço de Lucas.

Durante o bate-papo na atração, Sandy revelou que os dois continuarão amigos, até mesmo por conta do filho que eles têm juntos, o pequeno Theo, de nove anos de idade.

- Existe uma amizade, intimidade e amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar. A gente se ama muito, somos melhores amigos e vamos continuar a ser. Temos um fruto lindo desse amor que é o nosso filho, Theo, de nove anos. E ele é a nossa prioridade, desabafou a artista.