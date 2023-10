Depois de esposa de Kayky Brito ficar fora de fotos em família após alta hospitalar, web questiona: Não se falam?

A notícia da alta hospitalar de Kayky Brito fez com que os fãs do ator respirassem um pouco mais tranquilos na última sexta-feira, dia 29. Após 27 dias internado depois do acidente de carro, o ator deixou o hospital e recebeu o carinho de toda a família que preparou uma festinha.

Porém, o momento que deveria ser apenas de felicidade, acabou deixando uma pulga atrás da orelha dos internautas. Isso aconteceu porque, nos registros, a esposa de Kayky, Tamara Dalcanale, não aparece inserida na família e nem é citada ao longo dos textos de agradecimento.

Nos comentários, alguns começaram a se perguntar onde ela estaria e qual seria o motivo para ela ter sido deixada de fora da homenagem, já que ela também acompanhou o ator nos muitos dias de internação.

Gente, que absurdo não mencionarem a esposa que ficou cuidando dele também!, disparou uma fã.

Triste ver que nem em um momento tão delicado, onde se vê a fragilidade da vida, a família não se uniu por ele, comentou mais um.

Ela e os parentes dele não se falam não? Porque a Sthefany Brito postou foto com ele sem a esposa dele e a esposa não tirou foto com ele após a alta na casa da sogra?, questionou outro.

Gente? Cadê a esposa dele nas fotos? Ela não parece nem nas fotos usadas como topper do bolo!, apontou um seguidor.

Vale lembrar que Tamara publicou um longo texto sua própria conta com fotos do casal. Ela se derreteu pelo marido, agradeceu todas as orações e boas energias que eles receberam e deu detalhes de como foi passar quase um mês ao lado do ator no hospital.

Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! Onde cada pequena conquista sua, se transformava em um enorme sucesso. O seu passo a passo, a luta de todo dia e, o mais impressionante, a sua força! Desde você abrir os olhos, ao finalmente te ver indo embora do hospital. Todos os dias em que eu estive ali com você vendo o seu progresso? Felicidade que não cabe dentro de mim!