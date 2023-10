Prefeitura de Ribeirão entrega revitalização da USF Ouro Fino

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, entregou na manhã de ontem para os moradores de Ouro Fino Paulista a revitalização da USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro.

A ação integra pacote de investimentos da Prefeitura destinados à modernização dos equipamentos públicos. Apenas neste ano, a Administração já entregou a reforma e ampliação da USF Luzo, inaugurou USF no Parque Aliança – a maior da cidade, e implantou o Centro de Especialidades Oftalmológicas, serviço inédito no município.

Com investimento do tesouro municipal, foram aplicados cerca de R$ 500 mil para a revitalização estrutural, compra de novos mobiliários e equipamentos, como instrumentos ginecológicos e pediátricos. O local recebeu também estacionamento com vagas especiais de acessibilidade e readequação na recepção. Além disso, a unidade agora conta com sistema informatizado, que vem sendo implantado em toda a rede municipal de saúde, novidade que dinamiza o atendimento prestado aos moradores.

“Essa revitalização é importante para os funcionários que atendem a população, para que tenham todas as condições de entregar um atendimento humanizado e acolhedor. E este é um modelo sustentável, que agrega novas tecnologias e unifica iniciativas, sempre projetando a cidade para o futuro”, comentou o prefeito Guto Volpi (PL).

Em 2023, a unidade realizou 8.500 atendimentos individuais, além de mais de 15 mil procedimentos. São atendidas na USF Ouro Fino especialidades como clínica geral, ginecologia, pediatria e odontologia. A unidade conta com aproximadamente 9 mil pacientes referenciados, além de 25 profissionais que cuidam da saúde dos moradores da região.