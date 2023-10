Ana Furtado comemora fim do tratamento contra o câncer em vídeo com Boninho

A apresentadora Ana Furtado comemorou o fim do seu tratamento contra o câncer com um vídeo postado nas suas redes sociais neste sábado, 30.

Ao lado do marido, o Boninho, Ana mostra o momento em que toma o último comprimido e encerra o seu tratamento. Emocionada, a apresentadora explica que fez questão de dividir a conquista com a presença do diretor.

"Chamei você para um momento muito especial para mim. Sabe o que é isso? É o meu último comprimido", diz. "Eu queria que você estivesse aqui comigo. Acabou! Que alegria, consegui. Conseguimos!".

Nos comentários, seguidores e personalidades deixaram as suas mensagens de apoio e comemoraram junto com a apresentadora. A cantora Preta Gil, que recentemente passou por um tratamento contra um câncer no intestino, escreveu: "Que emoção , obrigada por todas as vezes que você me deu uma palavra de incentivo , você é guerreira ".

Em maio de 2018, Ana Furtado revelou publicamente seu diagnóstico de câncer de mama, enfatizando a importância do autoexame e do apoio familiar em sua jornada. Após realizar uma cirurgia para a retirada do tumor e submeter-se ao tratamento pós-cirúrgico, incluindo quimioterapia, a apresentadora alcançou a remissão da doença.

Em abril deste ano, Ana anunciou o lançamento de um livro sobre sua experiência com o câncer de mama. A obra tem como objetivo compartilhar seus anseios, oferecer força, desmistificar a doença e trazer esperança para outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.