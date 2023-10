Diadema vai sediar evento do MEC sobre educação integral

Diadema vai sediar, na quarta e quinta-feira, o último dos cinco seminários do ciclo Programa Escola em Tempo Integral: princípios para a Política de Educação Integral em Tempo Integral. Promovido pela Secretaria de Educação Básica do MEC (Ministério da Educação), o evento ocorre por meio de ciclos de debates, um em cada região do Brasil, com o objetivo de ampliar a oferta de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil, como prevê o Plano Nacional de Educação instituído pela Lei 13.005/2014.

Os seminários, presenciais, já ocorreram em Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), entre agosto e setembro de 2023. A conferência de abertura ocorreu no dia 1º de agosto de forma virtual, com transmissão ao vivo às 19h pelo canal do MEC no YouTube. Diadema, escolhida para sediar o evento na Região Sudeste, encerra o ciclo e é o único município a receber o evento sem ser uma capital.



REFERÊNCIA

Diadema foi uma das cinco cidades selecionadas pelo Governo Federal para receber o evento por ser referência na ampliação da jornada e conteúdo disponibilizado aos estudantes, por meio de diversos programas.

A cidade conta com o Mais Educação, que utiliza equipamentos públicos como espaços para formação dos estudantes e ampliação da permanência das crianças nas escolas; o Adolescente Aprendiz, que visa elevar a escolaridade, a qualificação profissional e a preparação para o acesso ao ensino superior por meio de atividades realizadas no contraturno escolar; o Escola que Protege, que visa assegurar os direitos humanos dos estudantes para que possam vivenciar experiências educativas promotoras do seu desenvolvimento com dignidade humana e integridade; os Grêmios e Conselhos Curumins, espaços de participação cidadã formados por estudantes eleitos por seus pares das turmas a partir dos três anos de idade; e o Diadema de Dandara e Piatã, que promove educação antirracista por meio de aulas sobre história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, a formação de professores e a realização de atividades educativas e culturais.

Atualmente, Diadema atende 8.371 crianças em creches, 8.196 estudantes na Educação Infantil e 11.669 na Fundamental I. A cidade conta com 61 Emebs (creches próprias e Ensino Fundamental I) e 33 creches conveniadas. <TL>