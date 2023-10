‘Royalties’ do petróleo deram a Mauá R$ 130 mi em 5 anos

A Prefeitura de Mauá recuperou R$ 130.804.094,09 de repasses de royalties do petróleo, vindos da ANP (Agência Nacional do Petróleo), desde 2019. Por sediar a Recap (Refinaria de Capuava), o Paço tem direito a uma fatia da exploração por produzir o material, como determina a lei de partilha do pré-sal.

O maior valor recuperado pela Prefeitura junto à ANP foi de R$ 51,5 milhões no ano passado. Em 2023, o Paço recebeu R$ 28,3 milhões entre janeiro e setembro. Em 2021, o município teve repasse total de R$ 35,7 milhões, enquanto no ano anterior recebeu apenas R$ 6,3 milhões.

Embora tenha recebido repasses nos últimos anos, a Prefeitura, hoje comandada por Marcelo Oliveira (PT), ainda mantém contrato com o escritório de advocacia Holanda Sociedade de Advogados. A administração briga na Justiça por uma fatia maior de royalties. A cidade entende que a Recap se enquadra nos critérios para fazer com que o município receba pela distribuição e refino do produto bruto. Mesmo com a gasolina e o diesel sendo fabricados no local, a maior parte dos impostos pleiteados por Mauá fica em Barueri e São Caetano.

A novela em torno do aumento do repasse da exploração de petróleo para Mauá se arrasta desde meados de 2015, quando o governo do então prefeito Donisete Braga (ex-PT, hoje no PDT) encampou duelo nos tribunais para elevar os recursos. A reprogramação do recolhimento dos impostos foi promessa de campanha de Donisete em 2012 – ano em que ele venceu a eleição.

Foi sob sua gestão que a Prefeitura contratou o escritório de advogados para se dedicar exclusivamente ao tema. Mesmo com o fim do mandato de Donisete, em 2016, o tema seguiu no horizonte mauaense durante a passagem de Atila Jacomussi (à época no PSB, hoje no Solidariedade) pela Prefeitura. Os dois governos viram os pleitos da cidade serem rejeitados pela ANP e nenhum resultado positivo na Justiça.

“Esta é uma grande luta. Já estivemos no Ministério (de Minas e Energia) por três vezes, já estivemos na ANP, na Petrobras. Já fizemos vistoria aqui na Recap. É um pleito antigo, mas não adianta ficar só no discurso, tem que botar a sola do sapato para funcionar”, disse Atila ao Diário em 2017, quando buscava aumento no repasse.

Em julho de 2019, já sob a gestão de Alaíde Damo (MDB) – Atila foi preso em dezembro de 2018 –, a Prefeitura ganhou na Justiça o direito de receber fatia consideravelmente maior do repasse de royalties do petróleo. Mauá, então, viu a verba mensal aumentar em cerca de R$ 1,7 milhão – saltou de aproximadamente R$ 320 mil para R$ 2 milhões. Até então, o município era contemplado com recurso destinado aos entes que apenas distribuem o petróleo.

Mesmo sob contrato com o escritório de advogados, fontes ligadas à Prefeitura relataram ao Diário não haver otimismo para um aumento no repasse dos royalties ainda neste ano.