Paolla Oliveira e Viviane Araujo mostram que têm samba no pé e arrasam na quadra da Grande Rio

Falou em samba e não falou de Viviane Araujo tem alguma coisa errada, né? A atriz não nega nenhuma oportunidade de mostrar que tem o samba no pé e, mais uma vez, marcou presença no evento da escola de samba Grande Rio no Rio de Janeiro.

Toda linda e com um look pretinho básico bem brilhante e saltos bem altos, Vivi roubou os holofotes para si ao lado do maridão, Guilherme Militão. Vale lembrar que o casal é papai do pequeno Joaquim, de um ano de idade.

E não podia faltar Paolla Oliveira no evento, né? A atriz chegou de mãos dadas com o namorado, Diogo Nogueira e roubou suspiros com o corpão na peça justinha que escolheu.

A atriz optou por um macacão todo vermelho com detalhes em verde brilhante, além de ter completado o look com brinco enorme e prateado.

Outra pessoa que seguiu a ideia de cores foi Deolane Bezerra! Homenageando a escola de samba, a advogada elegeu uma peça cheia de brilho avaliada em mais de 200 mil reais e se tornou destaque da Grande Rio para 2024.