Thiaguinho deixa fãs admirados ao revelar apoio a Sandy e Lucas Lima

Thiaguinho surpreendeu os fãs de Sandy e Lucas Lima ao demonstrar uma postura muito madura no Altas Horas, na TV Globo, que foi exibido no último sábado, dia 30. Ele participou do programa como convidado e falou abertamente sobre o fim do seu casamento com Fernanda Souza, em 2019, e apoiou o casal de amigos que anunciou a separação no dia 25 de setembro de 2023.

Assim, o cantor de pagode, que é muito próximo do ex-casal, consolou os dois a respeito da situação e emocionou o público ao reagir com carinho. O ex-marido da cantora também mostrou toda a sua admiração pelo amigo. Admirados, fãs e seguidores do casal, foram à web comentar sobre o momento da atração.

Isso aqui me quebrou? A carinha dele, Thiaguinho sendo solidário porque passou por isso... Estou arrasada, comentou um fã.

Desabei novamente com a Sandy e o Thiaguinho cantando, a câmera no Lucas e no casal se beijando, escreveu mais um.

Nesse sentido, Thiaguinho também declarou que se manteve muito próximo de Fernanda Souza, mesmo quando o casamento acabou. E os dois são grandes amigos até hoje, viu?!

Será que é o que vai acontecer com Sandy e Lucas?