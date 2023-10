Em meio a rumores de gravidez, Virginia Fonseca passa mal e recebe atendimento em casa

Será que tem mais um bebê a caminho? Virginia Fonseca usou as redes sociais no último sábado, dia 30, para revelar que precisou de atendimento médico em casa depois de passar mal. Logo após a notícia, fãs e seguidores da influenciadora especularam na web que ela estaria grávida do terceiro filho.

A musa de 24 anos de idade que mora em uma mansão em Goiânia, Goiás, foi submetida ao teste de Covid-19, que deu negativo, e ao de dengue, que ela não revelou o resultado. Na sequência, ainda tomou soro e injeção administrados pelo enfermeira que a estava ajudando em casa.

Nas redes sociais, muitos seguidores da influenciadora já vêm falando sobre uma possível terceira gravidez por conta de sua pele. Ela tem sido vista com muitas espinhas no rosto, embora não tenha admitido ao público que se trata de uma nova gestação, pois ela também possui outros sintomas, além de dores no corpo.

- Galera, já fiquei grávida duas vezes e em nenhuma das vezes meu corpo doeu assim. Não tem lógica. Estou com corpo doendo, braço, perna, tudo, não tem lógica dor no corpo ser gravidez, tem?, explicou Virginia.

Vale lembrar que a influenciadora já tem duas filhas, Maria Alice, de dois anos de idade, e Maria Flor, de 11 meses, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.