Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli marcam presença no show de Ivete Sangalo e Rod Stewart

A noite do último sábado, dia 30, foi agitada para os fãs de Rod Stewart e Ivete Sangalo em São Paulo. O Legends in Concert uniu as duas poderosas vozes e é claro que contou com a presença de famosos na plateia, né?

Por exemplo, Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro curtiram uma noite coladinhos e juntinhos sem a filha Manuella. Os dois pareciam bem animados e sorridentes com as apresentações.

A noite começou com o show de Ivete. A cantora animou o público antes do britânico assumir o microfone e ela estava toda sorridente e feliz com o evento. No final, eles subiram ao palco juntos e cantaram os maiores hits de Rod Stewart.

Essa é a quinta passagem dcantor pelo Brasil. Desde o Rock in Rio de 1985, o artista sempre faz questão de incluir o país na sua lista de lugar para visitar com as turnês.