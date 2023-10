Rachel Sheherazade se defende de acusações feitas por outros peões em A Fazenda 15

A madrugada deste domingo, dia 1°, foi marcada por muita conversa e análise de jogo entre os peões de A Fazenda 15. Rachel Sheherazade, por exemplo, estava observando a movimentação de seus adversários e afirmou que o grupo dos crias está querendo distorcer algumas de suas falas.

Na área externa da sede, em conversa com Jaquelline, a jornalista lembrou, mais uma vez, sua fala sobre minorias e a forma como os confinados entenderam o que ela estava querendo dizer com sua colocação:

- O que eu falei sobre grupos oprimidos e opressores não retiro uma palavra. E eu sei que estão usando isso para me pregar como uma pessoa preconceituosa e racista.

Na sequência, Rachel afirma que posicionamentos preconceituosos não condizem com o seu pensamento e revela parte de sua história:

- Isso não condiz com a minha história. Quem conhece a minha história sabe que minhas atitudes são todas antirracismo, a favor dos grupos minoritários, a favor das pessoas com condição social pobre de vida, pois são as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivo.

Em um momento mais descontraído, Cariúcha apareceu para fazer uma divertida apresentação dos peões que estavam na área externa da casa. Puxando diferentes características dos colegas, ela fez questão de exaltar a todos.

Quando se aproximou de Jenny Miranda a cantora relembrou a briga que elas tiveram ainda na primeira semana do reality, mas admitiu que deixou tudo para trás.

- A Jenny é aquela carente podcast que fala para caramba. No começo, eu a odiava. Hoje? Eu a amo.

E claro que rolou bate-papo na casa da árvore também, né? Kamila Simioni apontou Tonzão como o líder do grupo dos crias e os outros participantes chegaram até a concordar.

- Aí quando a gente fala, o povo observa e fala: Não é que é mesmo? Por isso eu falei com ele: Em algum momento, você vai ter que se posicionar, mesmo que contra ele [André Gonçalves]. Lá em cima eu falei: O líder é você.

- Aí ele riu e ficou sem graça, explicou Laranjinha.

A peoa ainda afirmou que a saída de Nathalia Valente do reality foi o preço que ela precisou pagar pela liderança de Tonzão.

E foi no meio dessa conversa que Tonzão chegou e aí todo mundo ficou em silêncio completo, evitando voltar a falar do assunto. Os peões até brincaram o chamando de líder, mas ele disparou:

