São Bernardo investe em serviço a que tinha acesso no Consórcio

O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), está em fase final de processo licitatório para contratação de empresa que vai construir a Casa da Mulher, serviço destinado a acolher mulheres em situação de violência. Conforme estabelecido no edital, a administração estima pagar em torno de R$ 1,7 milhão pela obra. Não entram na conta mobiliário, equipamentos e custeio, entre outros gastos.



A iniciativa do prefeito contradiz discurso que fez quando decidiu tirar o município do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em dezembro de 2022 – junto com São Caetano. O pedido de saída foi aprovado pela Câmara de São Bernardo em fevereiro deste ano, por 21 votos a 4. Com isso, Morando pôde oficializar o desligamento, o que impede o município de usufruir de serviços oferecidos pela entidade, como a Casa Abrigo, espaço destinado também a atender mulheres vítimas de violência.



No Grande ABC existem duas casas-abrigo, com 40 vagas cada, para receber mulheres vítimas de violência e que estão sob risco de morte. Desde 2004, data do início do serviço na região, mais de 3.000 pessoas (entre mulheres e filhos) foram atendidas. Os endereços são mantidos em sigilo para resguardar a vida e a integridade física das mulheres que buscam ajuda e proteção.

QUASE FECHOU

O serviço esteve ameaçado de perder uma das unidades de acolhimento em 2021, porque a entidade regional enfrentava dificuldades financeiras e buscava maneiras de reduzir despesas. A medida só não se efetivou porque seis das sete prefeituras – a exceção foi São Bernardo, única cidade que na época não estava em dia com as contribuições ao colegiado – fizeram aporte de R$ 480 mil para bancar todo o funcionamento do projeto.



Cada mulher atendida no projeto permanece na unidade por, no mínimo, 180 dias, período que pode ser estendido, dependendo de cada caso. Nos abrigos, as mulheres e filhos recebem kits com roupas, itens de higiene pessoal e refeições.



Além da proteção, os abrigos oferecem atendimento psicossocial, de saúde, geração de emprego e encaminhamento jurídico às mulheres. A qualificação profissional é incentivada por meio de cursos e formações para facilitar a inserção no mercado de trabalho e proporciona atividades culturais para as mulheres e seus filhos e filhas.



A empresa que vencer o certame para construir a Casa da Mulher de São Bernardo terá 240 dias, a contar da liberação da ordem de serviço, para concluir a obra. Questionada sobre o processo licitatório e se construir e manter a casa não terá o mesmo peso ou até mais do que era a mensalidade paga à entidade regional, tendo em vista que outras demandas, com extensão regional, também beneficiavam a cidade, a Prefeitura não respondeu até o fechamento desta edição.