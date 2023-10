Palavra do Leitor - 1 de outubro de 2023

Paracenso

‘6,7% da população de Sto.André possui algum tipo de deficiência’ (Setecidades, dia 29). O Diário nos alerta que Santo André tem 50.177 moradores acima de 2 anos com algum tipo de deficiência. A pessoa com alguma deficiência física não precisa de mais impactos. Só precisam das políticas públicas. E nós, setecidadenses, não queremos que essa causa sofra qualquer negligência. Não aceitaremos conviver com qualquer estagnação ou pouco caso. Como sociedade, imploraramos para que deem aos portadores de qualquer deficiência o direito de viver.

Cecél Garcia

Santo André



Sabesp – 1

‘Queixas contra Sabesp têm alta durante calor na região’ (Setecidades, dia 28). Falta de água, gosto horrível de cloro, tarifa muito cara. Tem que privatizar. Não adianta reclamar.

Vagner Alexandre Fernandes

Santo André



Sabesp – 2

Essa empresa é um descaso só. Eu já fiz uma reclamação de um vazamento de água limpa na rua da minha casa, até o presente momento não veio ninguém arrumar . É muito descaso. Credo.

Sidneia Reis

do Facebook



Sabesp – 3

Após as 15 horas também não tem água na torneira aqui no bairro Nova Petrópolis. Mas a conta vem bem antes do vencimento, né Sabesp?

Maria Zildene Matias

do Facebook



Sabesp – 4

Eles tiram a pressão da água direto! E a água não sobe para as caixas. Moro há 12 anos na Vila Pires e sempre foi assim! Um absurdo! Já a conta só aumenta!

Adriana Oliveira

do Facebook



Praça do Professor

‘Nova Petrópolis se une contra a praça-parque de Morando’ (Política, dia 28). O deputado petista agora tem voz? Quer aparecer! Por que ele não se manifestou contra a descaracterização da Praça da Matriz e da São João Batista, lá no largo da igreja de mesmo nome? Isto foi na gestão petista! Apoiei e apoio o movimento antidescaracterização. Esta praça é histórica e o Diário tem material histórico dela.

Joselenes Souza Santos

São Bernardo



Maus-tratos e agressão – 1

‘Suspeito de bater em nutricionista é investigado por tentar envenar cães’ (Setecidades, ontem). Que eu saiba, maus-tratos e agressão são crimes, mas aparentemente não dão nada. Mesmo com o nome do cara e, muito provavelmente, o endereço já por aí.

Jamil Hermogenes

do Instagram



Maus-tratos e agressão – 2

Como ele ainda está solto? Porque as leis no nosso País só beneficiam os maus. O proprietário da casa e tutor dos animais já deveria colocar um portão todo fechado para impedir esse marginal de fazer mais maldades. Investimento pela segurança dos bichinhos.<EM>

Katia Guerrero

do Instagram



Maus-tratos e agressão – 3

Absurdo inaceitável. Esse senhor tem de responder criminalmente. É muita maldade. Que pessoa ruim. A polícia tem de prender esse senhor urgentemente.<EM>

Marlene dos Santos Ribeiro

do Instagram