Desafios do envelhecimento

O Grande ABC está envelhecendo. A constatação pode ser feita mos números que sustentam reportagem publicada nesta edição do Diário. As sete cidades possuem atualmente 457.938 moradores com 60 anos ou mais. Esse público corresponde a 16,8% da população total da região, segundo dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados). Em apenas dois anos, o contingente deve aumentar em 7,2% e alcançar a marca de 491.264 pessoas na terceira idade. Caso a projeção populacional da Fundação Seade se concretize, já em 2025 a região deverá passar por uma mudança demográfica, e terá mais idosos do que crianças – serão 486.820 menores de 14 anos.



A situação traz desafio aos atuais gestores. Eles precisam se preparar para o envelhecimento da população, sob risco de os serviços públicos colapsarem. O aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de natalidade têm contribuído para a mudança no perfil da população, o que gera série de demandas específicas em áreas como saúde, moradia, mobilidade e participação social. Tome-se como exemplo central a questão do bem-estar. Idosos precisam de mais cuidados especializados e acessíveis, daí a necessidade de os gestores públicos investirem em infraestrutura médica adequada, treinamento de profissionais e programas de prevenção de doenças relacionadas à idade.



Eis um tema que deve estar presente tanto na pauta do Consórcio Intermunicipal quanto no debate eleitoral das campanhas a prefeito e vereador em 2024. Gestores públicos têm a responsabilidade de se preparar adequadamente para o envelhecimento da população em suas cidades. Isso implica investir em saúde, moradia, mobilidade e participação social para garantir que os idosos tenham uma vida digna e saudável. Ignorar essa realidade demográfica pode resultar em sérias consequências para a qualidade de vida dos idosos e para a sociedade como um todo. Portanto, é fundamental que os líderes municipais ajam proativamente para enfrentar esse desafio crescente. O alerta está feito.