EUA: Senado aprova proposta orçamentária por 88 a 9 votos e Congresso evita shutdown

O Senado americano acabou de aprovar, por 88 votos a 9, a proposta orçamentária que prolonga o financiamento a agências federais por mais 45 dias. O resultado vem na esteira da aprovação na Câmara de Representantes mais cedo. Com isso, o Congresso dos EUA conseguiu evitar uma paralisação imediata do governo local, a apenas três horas do início do próximo ano fiscal.

Líder da maioria no Senado, Chuck Schumer comemorou a aprovação, mas reforçou que não vai parar de lutar

pela inclusão do apoio financeiro a Kiev no pacote - ponto que acabou ficando de fora do projeto de lei.

"As maiorias em ambos os partidos Democrata e Republicano apoiam a ajuda à Ucrânia, e 'fazer mais' é

vital para a segurança dos EUA e para a democracia em todo o mundo", discursou Schumer, após a

divulgação do resultado.

O projeto agora segue para a mesa do presidente americano, Joe Biden, que já sinalizou que assinará a

medida.