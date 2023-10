EUA: líderes indicam que senadores chegaram a acordo para aprovar projeto que evita shutdown

Os líderes da maioria e da minoria no Senado americano, Chuck Schumer e Mitch McConnell, respectivamente, sinalizaram que os senadores deverão aprovar o projeto orçamentário que evita paralisação do governo. Os dois parlamentares indicaram que os democratas e republicanos chegaram a um acordo, ao falarem, há pouco, no início da sessão em que votarão a proposta.