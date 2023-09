Educação Infantil de Diadema abre inscrições para crianças de 4 e 5 anos

A Prefeitura de Diadema está com inscrições abertas para a matrícula, na rede municipal de ensino, de crianças de 4 e 5 anos, da Educação Infantil. Os pais com crianças nessa idade devem comparecer em uma das escolas de Educação Infantil do município munidos de documentos.

A listagem da documentação necessária para realizar a inscrição é:

Certidão de nascimento ou RG da criança;

RG e CPF do responsável;

Comprovante de endereço;

Cópia da carteirinha de vacinação em dia.

Para conferir a relação completa das unidades que aceitam matrícula basta clicar aqui: https://acesse.one/lgChB. A Secretaria de Educação municipal também mantém um WhatsApp para os responsáveis pelas crianças sanarem dúvidas sobre como e onde assegurar vagas: (11) 4044-4161.