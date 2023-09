Começa o primeiro final de semana da 1ª Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires

A gastronomia é a principal atração da 1ª Festa Italiana Solidária, que começa neste sábado e domingo (30 e 1º), repetindo a dose no final de semana que vem (7 e 8). Dentre as opções estarão pizza, panqueca, caponata de beringela, risoto, lanches (linguiça, calabresa e mortadela), porpeta com macarrão penne, polenta e frango frito, fogazza, macarronada, minestrone, capeleti, nhoque, rondelli, raviolli, lasanha, bisteca fiorentina, parmegiana, gelato, crespelle, cannoli, soda italiana e chocolate.

Ao todo, 18 entidades participam da Festa Italiana Solidária, que acontecerá na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). Serão dois os finais de semana da 1ª edição festiva, aos sábados (das 18h às 22h) e domingos (das 13h às 21h).

Vale lembrar que para participar, será considera a entrada social com 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet.