De volta aos palcos, Wesley Safadão emociona público e reúne família

Ele está de volta! Depois de anunciar uma rápida pausa na carreira para cuidar da saúde mental, Wesley Safadão voltou para os palcos e está emocionando o público mais uma vez com todo o seu talento.

O cantor compartilhou neste sábado, dia 30, registros de seu mais recente show que aconteceu no Embu das Artes, em São Paulo. No vídeo, os fãs do artista o ajudam a cantar a música Rua e aparecem bastante emocionados.

Já nos Stories, o sertanejo encantou a web ao mostrar seus filhos com Thyane Dantas nos bastidores. Ysis e Dom aparecem deitadinhos no sofá com cobertas e travesseiros, aparentando estarem cansados da viagem.

No feed, o cantor agradeceu o apoio que recebeu de todos os seguidores e deixou uma linda mensagem:

De volta a minha segunda casa, o palco, onde vocês fazem eu me sentir extremamente amado. Obrigado!

Vale lembrar que o cantor anunciou em meados de setembro que precisaria tirar um tempo para descansar e cuidar de sua saúde mental. Wesley confessou que vinha sofrendo com crises de ansiedade e precisava frear a agenda lotada de shows.

Sem deixar os fãs sem atualizações, o artista mantinha um contato próximo com os seguidores nas redes sociais e sempre que podia estava agradecendo o apoio de todos.