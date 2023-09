Rafael Leão brilha e garante vitória do Milan sobre a Lazio no Campeonato Italiano

Em uma jornada iluminada do atacante Rafael Leão, o Milan aproveitou o fator casa para se manter no topo da tabela. Melhor em campo, o atacante deu as duas assistências para os gols de Pulisic e Noah Okafor na vitória de 2 a 0 sobre a Lazio neste sábado, pelo Campeonato Italiano. Até aqui, são seis vitórias e uma derrota em sete rodadas.

Na contramão da campanha milanista, a Lazio luta para tentar se encontrar na competição. Com o revés, a equipe de Roma segue com sete pontos e já começa a se aproximar de forma perigosa com a zona do rebaixamento.

Em um jogo onde a marcação levou vantagem sobre a parte ofensiva. Milan e Lazio fizeram um primeiro tempo com poucas oportunidades. Por jogar em casa, o time rubro-negro tomou a iniciativa e esteve perto de abrir o marcador em duas oportunidades.

Destaque da etapa inicial, Rafael Leão perdeu ótima chance após uma jogada individual pelo lado esquerdo, aos 32 minutos. Aos 44 minutos, após um cruzamento da direita, foi a vez de Giroud se antecipar à marcação e chutar da pequena área para a ótima defesa do goleiro Provedel.

Na volta do intervalo, o jogo ganhou mais movimentação e o Milan chegou ao gol em uma jogada pela esquerda. Rafael Leão recebeu a bola com liberdade e cruzou para Pulisic completar de perna esquerda: 1 a 0 aos 15 minutos.

A Lazio bem que tentou uma reação, mas de forma desordenada, pouco ameaçou. Com espaço para explorar os contra-ataques, o Milan se fechou na defesa e passou a apostar na velocidade de seus atacantes. E foi em mais uma intervenção de Rafael Leão que saiu o segundo gol. Ele avançou pela esquerda, foi no fundo, e só rolou para Noah Okafor decretar a vantagem de 2 a 0 e confirmar o triunfo no Italiano.

No outro jogo da rodada, o Napoli não tomou conhecimento do Napoli e, mesmo atuando fora de casa, goleou o rival por 4 a 0. Leo Ostigard inaugurou o marcador na etapa inicial. Na volta do intervalo, Osimhen ampliou e Gaetano fez 3 a 0. Nos acréscimos, Politano fechou a goleada cobrando pênalti.