Em estado de emergência, Nova York começa a se recuperar após tempestade inundar cidade

A cidade de Nova York começou a se recuperar, neste sábado (30), depois de ter sido inundada após uma tempestade ontem, que registrou um dos dias mais chuvosos das últimas décadas. À medida que moradores retornavam para suas casas, o tráfego era retomado nas rodovias, metrôs e aeroportos que foram temporariamente fechados por causa da forte chuva. Mais chuva é esperada para hoje, mas sem a mesma intensidade, disse a governadora Kathy Hochul. Ontem, ela declarou estado de emergência na cidade.

Com as precipitações, praticamente todas as linhas de metrô foram suspensas parcialmente, desviadas ou estavam com atrasos. O serviço ferroviário Metro-North de Manhattan chegou a ser suspenso ontem, mas começou a ser retomado à noite. Em Nova York, 44 dos 3,5 mil ônibus ficaram parados e o serviço foi interrompido em toda a cidade, disseram autoridades de transporte. Alguns problemas de serviço continuaram neste sábado.

Autoridades da cidade disseram que receberam relatos de seis apartamentos em porões inundados ontem, mas todos os ocupantes conseguiram sair em segurança. A inundação ocorreu dois anos após o furacão Ida ter causado chuvas recordes e matado pelo menos 13 pessoas em Nova York. Embora não tenham sido relatadas mortes ou feridos graves ontem, a tempestade trouxe memórias do evento, relataram moradores.