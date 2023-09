Deputada tem celular roubado em SP, diz que está machucada e reclama de unha quebrada

A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) divulgou um vídeo em que relata um assalto durante passagem pela cidade de São Paulo. Segundo a parlamentar, ela utilizava o celular dentro do carro quando um criminoso quebrou o vidro e roubou o aparado, ferindo o braço e as unhas.

"Eu acabei de chegar aqui em São Paulo e fui assaltada, no meio da Rua Nove de Julho com a Lorena . Eu estava aqui respondendo no celular, quando uma pessoa pegou e me assaltou. Eu estou toda machucada. Qualquer intervenção em Whatsapp, qualquer coisa, não sou eu. Já fomos ao batalhão da Polícia Militar, entramos em contato com autoridades", disse.

A deputada também divulgou imagens de como o carro ficou após o ocorrido, com o vidro quebrado. Paula mandou um recado para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Falando para o nosso governador Tarcísio, cheguei na sua cidade e aconteceu essa situação muito chata e muito triste. Temos que combater qualquer tipo de roubo. Tem gente que quer achar normal o roubo de um celular. Não está certo. Eu não esperava ter acontecido isso. Foi muito rápido".

Empresária, Paula entrou na carreira política em 2018 quando se candidatou pela primeira vez a um cargo público. Na disputa, conquistou uma cadeira como deputada federal com 46 mil votos pelo Distrito Federal. Quatro anos depois, se elegeu como deputada distrital com 17 mil votos, cargo atual da parlamentar.