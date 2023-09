Sophie Turner expõe carta enviada por Joe Jonas dias antes de anúncio de divórcio

Sophie Turner e Joe Jonas estão enfrentando um polêmico divórcio. O ex-casal não concorda em diversos pontos do processo e estão prontos para darem início a uma verdadeira batalha judicial pela guarda das duas filhas deles.

Dessa vez, segundo informações do Page Six, a atriz decidiu expor uma carta enviada pelo ex-marido dias antes do anúncio do divórcio. Vale lembrar que ela alega que descobriu sobre a separação através das notícias da mídia.

No texto anexado ao processo movido pela artista, Joe afirma que ele e Sophie teriam encontrado a casa perfeita para morarem na Inglaterra e já estariam dando os primeiros passos para fechar a compra e, assim, se mudariam até dezembro de 2023 para o novo local com as duas filhas.

Quando a minha esposa e eu decidimos passar mais tempo no Reino Unido e procurar um lar permanente, nossa filha mais velha expressou três requisitos inabaláveis: ter galinhas, um pônei e uma casa no quintal, começou Joe.

Na sequência, o membro do Jonas Brothers conta que eles passaram alguns dias analisando os possíveis locais que estavam a venda e, apesar de terem encontrado vários que atingiam as expectativas de Willa, nenhuma tinha cativado de verdade a paixão do casal. Isso só aconteceu quando eles se depararam com um imóvel em uma esquina pela Inglaterra.

No momento em que viramos a esquina e avistamos as charmosas venezianas azuis adornando, experimentamos uma sensação de magia diferente de tudo que havíamos sentido antes. Entrando em seu lindo jardim murado, fomos recebidos pela visão de seus filhos desfrutando de um delicioso piquenique à sombra, salpicada de uma árvore, acompanhados por um balanço de macramê, foi simplesmente paradisíaco.

Na carta, o cantor diz que conversou com o pai da atriz sobre o imóvel avaliado em sete milhões e 500 mil euros, cerca de 46 milhões de reais. Apesar da casa não estar à venda na época, Joe conseguiu comover o proprietário e o casal teria dado uma entrada de pelo menos 10%, o equivalente a 750 mil euros, cerca de quatro milhões de reais, no dia 7 de julho de 2023.

Fontes próximas ao casal contaram ao Page Six que Sophie e Joe estavam dispostos a seguir com a mudança da Califórnia, nos Estados Unidos, para a Inglaterra em dezembro de 2023.

Nos documentos, a atriz ainda alega que nem ela, nem o ex-marido, são residentes de Miami, por isso o processo não pode ser julgado lá e ela pede a arquivação da ação.