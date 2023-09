Torcida do Santos enche a Vila Belmiro para treino aberto antes de jogo com Vasco

Em busca de motivar o time para o duelo decisivo contra o Vasco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida do Santos compareceu em grande número ao treino aberto deste sábado, 30, na Vila Belmiro, com bandeiras, instrumentos e muita voz. Os portões foram abertos às 9h, enquanto as atividades começaram às 10h, com o clima de uma partida oficial.

A ação de aproximar a torcida da preparação para o confronto contra os cariocas é parte de uma "campanha" pela permanência do clube na primeira divisão. Atualmente, o Santos ocupa o 18º lugar na classificação a está a dois pontos do Goiás, o primeiro time fora do Z-4. O Vasco, por sua vez, é o 15º, também a dois, o que torna o jogo de domingo um duelo direto contra o rebaixamento.

Cerca de três meses após a interdição da Vila Belmiro por arremesso de bombas da arquibancada para o campo na derrota para o Corinthians, os jogadores veem agora um maior respaldo dos adeptos, que não deve se limitar somente aos treinos. Para o dia do jogo, está planejado o tradicional "corredor de fogo", onde a torcida escolta o ônibus do time, rodeado por sinalizadores, na chegada ao estádio.

As redes sociais também estão sendo bastante utilizadas na "vaquinha" para as festas nas arquibancadas, e até mesmo alguns jogadores já participaram das campanhas. Para o duelo com o Vasco, já foram arrecadados cerca de R$ 15 mil, segundo os organizadores.

Uma vitória contra o rival carioca pode tirar o Santos da zona de rebaixamento já nesta rodada, mas isso dependerá de uma combinação de resultados. O Bahia, 17º colocado e uma posição acima do clube alvinegro, enfrenta o Flamengo neste sábado no Maracanã, enquanto o Goiás, em 16º, visita o líder Botafogo no Nilton Santos na segunda-feira. Em caso de triunfo na Vila Belmiro, qualquer derrota de um dos dois possibilita a saída do Santos da zona degola.