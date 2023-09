Nathalia Valente analisa jogo em A Fazenda 15 e fala sobre futuro com Yuri Meirelles

Fogo no feno! Mesmo depois de sair do confinamento de A Fazenda 15, Nathalia Valente ainda está sendo assunto para quem acompanhou a primeira semana do reality da Record TV. Na madrugada deste sábado, dia 30, a influenciadora participou da Live do Eliminado com Lucas Selfie e não teve papas na língua para falar de diversos assuntos.

Na conversa, a influenciadora analisou como foi o seu jogo durante a estadia no programa. Nathalia disse que não se arrepende das amizades que fez na fazenda e segue torcendo para os membros do grupo dos crias.

- Não acho que fui de um grupo péssimo. Fiz amizade com muita gente bacana. Eu não trocaria, não ficaria em outro grupo, não.

Valente também abordou os bate-bocas que teve com Rachel Sheherazade. Sem problemas em seguir declarando inimizade, a influenciadora acredita que, conforme o jogo vá acontecendo, o público vai perceber qual o verdadeiro posicionamento da jornalista:

- Eu não gosto de hipocrisia e pronto!

Vixe! Ainda analisando quem está na casa, a influenciadora também confessou que acha que um novo casal pode acabar acontecendo nos próximos dias. No tempo que passou confinada, ela notou uma grande proximidade entre Rachel e André Gonçalves.

- Em duas semanas eles ficam. Mais uma festinha... Acho que vai... Ela está feliz, ele está feliz... Fazendeiro, voltou da roça..., analisou.

E por falar em romance... O coraçãozinho de Nathalia parece ter sido fisgado por Yuri Meirelles. Os dois trocaram muitos beijos no programa e passaram algumas noites dormindo agarradinhos, mas não há nada certo sobre o que vai acontecer depois do confinamento.

A influenciadora confessou que não planejava se envolver romanticamente com ninguém em A Fazenda 15, mas não conseguiu controlar o coração quando conheceu o modelo.

- Entrei com a cabeça de não vou ficar com ninguém, mas não deu. Aguentei três dias... A gente não namorou. Estava ficando ali. E é isso. Vamos ver como vai ser aqui fora. Depois a gente conversa. Ele é muito fofo, querido. Joga com o coração, como eu estava jogando. Ele precisa ver mais maldade nos outros. Eu também entrei assim, acreditava em todo mundo.