Suposto filho de Gugu Liberato questiona se João, Marina e Sofia são mesmo filhos do apresentador

Mais um capítulo na polêmica herança de Gugu Liberato pode vir à tona. Isso porque, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, o suposto novo filho do apresentador tem dúvidas se João, Marina e Sofia são mesmo filhos do arista.

Pois é! O comerciante Ricardo Rocha, que entrou na Justiça com uma ação de paternidade dizendo querer provar que é filho de Gugu, diz não aceitar que os exames de DNA sejam feitos exclusivamente com amostras de sangue ou saliva dos três filhos reconhecidos do apresentador.

Os argumentos apresentados pelo advogado de Ricardo à Justiça dizem que os três podem não ser filhos biológicos de Gugu, já que os herdeiros foram gerados por inseminação artificial na clínica de Roger Abdelmassih.

Diante disso, ele pede que os irmãos do apresentador, Amândio e Aparecida, e até mesmo a mãe dele, Maria do Céu, de 94 anos de idade, forneçam o material genético para os exames.

Eita!