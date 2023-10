Com 5G em 128 cidades, Estado de São Paulo sai à frente na adoção da tecnologia

O Estado de São Paulo responde por um de cada quatro municípios brasileiros que já contam com a tecnologia 5G, segundo a agência InvestSP. O Estado de São Paulo foi o destaque do estudo Cidades Amigas do 5G, que mapeou os municípios que mais trabalham para garantir a oferta e a expansão dos serviços de telecomunicações no Brasil. O 5G já está disponível em 128 municípios do Estado, que responde por uma de cada quatro cidades brasileiras com a tecnologia.

E das 10 primeiras cidades do ranking, nove são paulistas.

As dez mais

Em primeiro lugar no ranking divulgado pela Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as empresas do setor, aparece o município de Americana. As demais cidades paulistas no “top 10” são: Jacareí (2º), Pindamonhangaba (3º), Indaiatuba (4º), Jaú (5º), Mogi Guaçu (6º), Bauru (7º), Itu (9º) e Araraquara (10º). Foram avaliados 201 municípios brasileiros com mais de 150 mil habitantes.

Frase

“São Paulo precisa ser referência em conectividade de alta performance, pois ela é fundamental para que possamos alavancar o setor produtivo, tanto nas áreas urbanas quanto nas regiões rurais, onde o agro tem muita força. Dessa forma, sempre buscamos o apoio das prefeituras e das câmaras municipais para um avanço sustentável e competitivo" – Jorge Lima, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico.

Argentinos em SP

O Estado de São Paulo participa de uma das mais importantes exposições de turismo da América do Sul: a Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires, pela qual devem passar cerca de 100 mil visitantes de 52 países de 30 de setembro a 3 de outubro. No ano passado, o Estado de São Paulo recebeu 217 mil turistas argentinos. Apenas no primeiro semestre deste ano, foram 159 mil turistas. São Paulo está entre os estados brasileiros mais visitados por argentinos. A maioria (92%) de avião e outros 8% em navios de cruzeiro nas cidades de Santos e Ilhabela. Para os próximos três meses estão programados mais de 1.500 voos saindo da Argentina com destino a São Paulo, contabilizando um total de mais de 300 mil passageiros.

Festivais na capital

Empresas do setor de Turismo da cidade de São Paulo devem se preparar para uma agenda de oito festivais com potencial para aquecer o mercado de outubro até o fim do ano. O calendário foi divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), em setembro, que contou com a participação de especialistas e representantes de empresas do segmento.

Frase

“Festivais atraem moradores da capital paulista, assim como de municípios próximos e de outros Estados. São pessoas que aproveitam a viagem para determinado evento e acabam por visitar ainda pontos turísticos, conhecer restaurantes etc. Esse público, além de gastar com transporte aéreo ou rodoviário, tem despesas com hospedagem, lazer, compras e alimentação. Tudo isso reflete no turismo, que ainda precisa de mais mão de obra para atender à demanda” – Guilherme Dietze, coordenador do Conselho de Turismo da FecomercioSP.

Confira a lista de próximos festivais em São Paulo

Batekoo — Neo Química Arena (7 de outubro);

Sons da Rua — Memorial da América Latina (14 de outubro);

Dekmantel Festival — Barra Funda (3 e 4 de novembro);

Replay Festival — Centro Esportivo Tietê (4 de novembro);

Resenha Festival — Parque Villa-Lobos (4 de novembro);

GPWeek — Allianz Parque (4 e 5 de novembro);

Balaclava Fest — Tokyo Marine Hall (19 de novembro);

Primavera Sound — Autódromo de Interlagos (2 e 3 de dezembro).

Números do turismo

O turismo no Estado de São Paulo caminha para fechar 2023 com a marca de R$ 276,5 bilhões em movimentação financeira, o melhor resultado nos últimos cinco anos. O setor é responsável por uma fatia cada vez maior (9,2%) do PIB do Estado. A atividade turística foi responsável pela criação de 33 mil empregos no estado apenas neste ano.

Frase

“A força do turismo pode ser ainda maior se considerarmos que temos uma carência de mão-de-obra acentuada pela pandemia. A qualificação é uma necessidade urgente” – secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Pegada turística

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) assinou um acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN) para neutralizar sua pegada ecológica. O plantio de 228 árvores nativas da Mata Atlântica no parque ecológico do Tietê, localizado na zona leste de São Paulo, vai compensar as emissões de 37 mil toneladas de carbono relacionadas ao primeiro semestre. A ação está alinhada com as metas assumidas pelo Brasil no Pacto Global da ONU.

