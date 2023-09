Luísa Sonza muda letra de Chico e se emociona ao cantar música pela primeira vez após traição

Depois de afirmar que manteria Chico em sua setlist nos shows, Luísa Sonza prometeu e cumpriu! Na madrugada deste sábado, dia 30, a artista se apresentou pela primeira vez desde que expôs a traição de seu ex-namorado, Chico Veiga no Mais Você.

A loira subiu ao palco em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e acalmou os fãs ao anunciar as mudanças que fez na letra da canção. A frase Chico, se tu me quiseres, mudou para: Se acaso me quiseres e arrancou gritos do público que estava por lá.

Na sequência, Luísa confessou que vai manter a declaração para Chico Buarque. Vale lembrar que a música já faz referência a Folhetim, música composta pelo cantor.

- Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque e essa música é para o Chico Buarque.

Antes de começar a cantar e levar os fãs à loucura, Sonza ainda aproveitou o momento para mostrar que segue firme e forte, apesar da polêmica com o ex-namorado. Com a voz embargada, ela explicou:

- Se tem uma coisa que ninguém nunca vai me tirar é uma música. E muito menos o sentimento e amor que existe em mim e que eu sou capaz de entregar. Quando alguém traí, não é a outra pessoa que você está traindo, você está traindo a si mesmo. E eu, em nenhum momento, traí ninguém. Tudo que eu me propus, todo combinado eu sempre cumpri e essa música é a demonstração do amor que existe em mim. Então, eu nunca vou parar de cantar essa música.