Palavra do Leitor - 30 de setembro de 2023

‘Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo, afirma Barroso em posse’ (Política, ontem). É de causar espécie que o ministro responsável por dizer frases que ainda ecoam na sociedade brasileira – como “Perdeu, mané, não amola” e “Derrotamos o bolsonarismo” – chegue à presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) pregando autocontenção, diálogo e harmonia com os outros dois poderes da República, o Executivo e o Legislativo, e também com a sociedade. Torço realmente para que o poder do qual está investido sirva para amadurecer o ministro Luís Roberto Barroso e que ele passe a fazer na prática o que prega no discurso. O Brasil só tem a ganhar com isso.

Depois de 12 anos como ministra do STF, Rosa Weber se despede da nossa Corte, já que, completa 75 anos, idade limite para se manter no honroso cargo. Como destacou a ministra Cármen Lucia, a gaúcha Weber, que também encerra seu mandato de presidente do STF, sempre teve postura profissional e pessoal plenas de ética, decoro e responsabilidade. Na presidência da Corte, enfrentou com bravura a tentativa de golpe de Estado, incentivada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E conseguiu pautar temas importantes para o País. E sob sua presidência no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), também aprovou na terça-feira, 26, a paridade de gênero no preenchimento de vagas da segunda instância nos tribunais federais, estaduais e militares. E assumiu a presidência do STF, Luís Roberto Barroso, a quem desejamos um ótimo mandato, e, se possível, falando somente nos autos... E a questão que fica, é: Lula vai se dignar a indicar para vaga de Rosa Weber, outra magistrada ou vai decepcionar a Nação, desprezando nomear uma mulher?

‘Vocês não vão me ver de andador, de muleta, vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse operado, diz Lula’ (Opinião dia 27). Beleza é usar o equipamento chamado “cérebro” e não ser preconceituoso!

Muito bom que a assessora do Ministério da Igualdade Racial tenha sido prontamente exonerada, devido à repercussão de sua publicação, disseminando o ódio e a divisão! Mas, e aqui em Santo André? O vereador do MBL, que continuamente e reiteradamente ofende o Padre Júlio Lancelotti?Irá ficar por isso mesmo? Pau que dá em Chico, dá em Francisco.

‘Um novo coração para Faustão’ (Opinião, dia 27). Tô de boca aberta. Uma vida de propósitos coroada de êxito. Texto irretocável. A tradução inequívoca do sonho infantil acalentado por décadas. Uma trajetória que, seguramente, deve ser continuada e explorada em toda a sua intensidade. Parabéns pela relevância da obra.

‘Santo André já tem técnico para temporada 2024’ (Esportes, ontem). A entrevista do diretor-executivo do Santo André, Marco Gama, enche o torcedor ramalhino de esperança para que o clube recupere no próximo ano um pouco das glórias vividas no passado nem tão remoto. Sobre o futuro técnico, acho que temos três nomes que podem cumprir a meta estipulada pela diretoria dentro de campo, desde que, evidentemente, obtenha os reforços necessários no elenco: Fernando Marchiori, Sérgio Soares e Sérgio Guedes.

